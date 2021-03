Verso Roma-Shakthar

E’ la vigilia del match Roma-Shakhtar Donetsk; i giallorossi si apprestano alla sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League. Per la conferenza stampa, a presentare la gara, arrivano il tecnico Fonseca e capitano della squadra, Lorenzo Pellegrini.

Roma-Shakthar, Lorenzo Pellegrini: “Dobbiamo vincere queste due partite”

La Roma ha raggiunto un bel traguardo in Europa League, raggiungere i quarti sarebbe ancora più importante per la squadra dei Friedkin. Lorenzo Pellegrini è orgoglioso del lavoro che sta facendo la Roma, dichiara: “Se siamo più forti dello scorso anno? Deve essere così. Sono quasi due anni che abbiamo la possibilità di lavorare insieme, con il mister, in un gruppo consolidato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra che viene dalla Champions, con le accortezze del caso, ma noi faremo la nostra partita, con quello che abbiamo preparato”. Il capitano della Roma spiega le intenzioni di superare gli ottavi con i suoi compagni di squadra, sarebbe anche dimostrazione effettiva che la Roma è migliorata, afferma: “L’unico dato per migliorare è provare a vincere queste due partite. All’andata e al ritorno. Possiamo iniziare facendo tutto quello che abbiamo preparato, mantenendo la concentrazione e la consapevolezza su quello che stiamo facendo”. Un match importante per il passaggio quello che la Roma giocherà domani sera all’Olimpico. Un buon risultato potrà aiutare con il passaggio in seguito alla trasferta in Ucraina.