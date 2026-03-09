Pronostici shock per la Serie A: scenari clamorosi per il finale di stagione

La Serie A 2025/2026 entra nella fase decisiva con una classifica che vede l’Inter saldamente al comando con 61 punti, seguita da Milan a 54 e Napoli a 50. Ma il calcio è imprevedibile e il finale di stagione potrebbe riservare colpi di scena clamorosi. Ecco le previsioni più azzardate per le ultime giornate di campionato.

La Juventus riprende l’Inter all’ultima giornata

Allo stato attuale del campionato, la previsione più audace che si possa fare è quella di un clamoroso ribaltone in vetta. La Juventus, attualmente quinta con 46 punti, si trova a 15 lunghezze dalla capolista Inter. Tuttavia, la pesante sconfitta dei nerazzurri per 3-1 contro il Bodø/Glimt nei playoff di Champions potrebbe innescare un effetto domino devastante. L’eliminazione europea della Juve, paradossalmente, potrebbe trasformarsi in un vantaggio: concentrazione totale sul campionato mentre l’Inter affronterà un calendario fittissimo tra Serie A e coppe europee.

Giocando una schedina oggi con questo pronostico, i bookmaker riderebbero, eppure il gioco equilibrato e aggressivo di Spalletti potrebbe fare la differenza. Un filotto di vittorie bianconere unito a un crollo psicofisico dell’Inter renderebbe possibile l’impossibile.

Bologna fuori dalle coppe europee

Il Bologna di Vincenzo Italiano vive un momento complicato. Ottavo in classifica con 33 punti, la squadra emiliana si trova a 14 lunghezze dal quarto posto occupato dalla Roma. L’anno scorso la storica qualificazione in Champions aveva entusiasmato i tifosi rossoblù, ma questa stagione il rendimento altalenante non lascia presagire nulla di buono. Servirebbe un filotto impressionante e contemporanei passi falsi di Roma, Juventus e Atalanta per rientrare nella corsa europea.

Retegui beffa Lautaro nella corsa al titolo di capocannoniere

Lautaro Martinez comanda la classifica marcatori con 14 reti, ma Mateo Retegui, vincitore dello scorso anno, potrebbe ripetere l’impresa. L’attaccante del Genoa dovrebbe realizzare un numero straordinario di gol nel finale di stagione, superando non solo l’argentino ma anche Leão e Pulisic, fermi a 8 centri. Un’impresa titanica che richiederebbe uno stato di grazia prolungato.

Atalanta: trionfo in Coppa Italia, addio Europa

L’Atalanta di Palladino affronta la Lazio in semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato la Juventus con un netto 3-0. I bergamaschi potrebbero conquistare il trofeo nazionale ma pagare questo sforzo con un crollo in campionato. Attualmente settima, la Dea potrebbe concentrare tutte le energie sulla coppa e scivolare fuori dalle prime sette posizioni, perdendo l’accesso alle coppe europee.

Il tracollo verticale della Lazio

La Lazio vive una crisi profonda: solo due vittorie nelle ultime dieci partite e una difesa fragile. Attualmente nona con 33 punti, i biancocelesti potrebbero non invertire la rotta negativa. È possibile quindi un peggioramento drammatico che porterebbe la squadra a chiudere dal decimo posto in giù, una posizione indegna per una rosa di questo calibro.

Il finale di Serie A 2025/2026 promette emozioni e sorprese. Queste previsioni azzardate potrebbero sembrare irrealistiche oggi, ma il calcio ha dimostrato infinite volte che l’impossibile può diventare realtà.