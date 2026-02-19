Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 19, 2026
Home Serie A Inter News Infortunio Lautaro Martinez: l’Inter perde l’attaccante per un problema al polpaccio

Infortunio Lautaro Martinez: l’Inter perde l’attaccante per un problema al polpaccio

Di
Anna Rosaria Iovino
-
1661
inter calcio
LAUTARO MARTINEZ RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Brutta tegola per Cristian Chivu e tutta l’Inter per l’infortunio Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato sostituto al 61’ di Bodo/Glimt–Inter a causa di un affaticamento al polpaccio, al suo posto è entrato Thuram. E da valutare ci sono anche le condizioni di Zielinski che, come riportato ieri sera da Fcinter1908, è uscito malconcio dalla sfida col Bodo.

Infortunio Lautaro Martinez, le ultime

Le condizioni del capitano nerazzurro saranno valutate venerdì, di sicuro salterà la trasferta di Lecce in programma sabato 21 febbraio. Chivu: “Secondo me si è fatto male e non lo avremo per un po’ di tempo”. Le parole del tecnico nerazzurro dopo il match contro i norvegesi. Nel weekend 7-8 marzo ci sarà anche il derby contro il Milan, si spera che il capitano nerazzurro sia in campo.

Contro il Lecce molto probabilmente l’Inter sarà costretta a rinunciare al suo capocannoniere argentino, che fino ad oggi ha messo 14 sigilli. Facile pensare che sarà Pio Esposito a guidare la carica dell’Inter per le prossime partite, a cominciare da sabato prossimo contro il Lecce.

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598