Infortunio Lautaro Martinez: l’Inter perde l’attaccante per un problema al polpaccio

Brutta tegola per Cristian Chivu e tutta l’Inter per l’infortunio Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato sostituto al 61’ di Bodo/Glimt–Inter a causa di un affaticamento al polpaccio, al suo posto è entrato Thuram. E da valutare ci sono anche le condizioni di Zielinski che, come riportato ieri sera da Fcinter1908, è uscito malconcio dalla sfida col Bodo.

Infortunio Lautaro Martinez, le ultime

Le condizioni del capitano nerazzurro saranno valutate venerdì, di sicuro salterà la trasferta di Lecce in programma sabato 21 febbraio. Chivu: “Secondo me si è fatto male e non lo avremo per un po’ di tempo”. Le parole del tecnico nerazzurro dopo il match contro i norvegesi. Nel weekend 7-8 marzo ci sarà anche il derby contro il Milan, si spera che il capitano nerazzurro sia in campo.

Contro il Lecce molto probabilmente l’Inter sarà costretta a rinunciare al suo capocannoniere argentino, che fino ad oggi ha messo 14 sigilli. Facile pensare che sarà Pio Esposito a guidare la carica dell’Inter per le prossime partite, a cominciare da sabato prossimo contro il Lecce.