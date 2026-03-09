Milan, vittoria derby: campionato riaperto, ma per Allegri bisogna restare con i piedi per terra

Il Milan di Max Allegri vince anche il derby di ritorno. All’andata il successo grazie al gol di Pulisic, ieri, grazie alla firma di Estupinan, è stato riaperto il campionato. Il Diavolo com la vittoria di ieri si è portato a -7 dalla vetta occupata dai cugini.

Milan, Allegri non si sbilancia

A San Siro ancora uno scontro diretto vinto da Max Allegri, che batte di nuovo Chivu e sale a quota 60 punti in classifica. Adesso i rossoneri devono mantenere il passo per avere ancora accese le speranze di rimonta e sperare in qualche passo falso dell’Inter. Ma a Milanello tengono testa bassa e continuano a sognare. Le dichiarazioni di Allegri fanno capire che c’è solo spazio per impegnarsi a fare bene.

Nel post partita, il tecnico del Milan ha affermaro: “Ora l’Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. Potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri, ma c’è da essere contenti. Abbiamo raggiunto quota 60, tenendo dietro Como e Juve, abbiamo lavorato 6 mesi per arrivare a marzo nelle migliore condizioni: ora si decide la stagione. L’obiettivo primario resta sempre la qualificazione in Champions.

Allegri ammette: “La vittoria è stata una bella risposta della squadra in casa, l’Inter è la squadra più forte e non era semplice. Era importante per arrivare a 60 punti e avere il vantaggio sulla quinta. Ora cercheremo di arrivare presto a 70 perché 60 non bastano per la Champions. Io guardo il +9 dal quinto posto, abbiamo 4 scontri diretti e quindi bisogna restare con i piedi per terra e migliorare ciò che stiamo facendo”.