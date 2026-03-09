Il calciomercato Juventus da qualche anno custodisce un sogno nel cassetto, il quale, prima o poi, potrebbe avverarsi. Si tratta di Sandro Tonali. L’ex Milan, attualmente in forza al Newcastle, potrebbe lasciare a breve Le Gazze. Mentre la Juve resta a guardare, in corsa si inserisce anche il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, la corsa a Tonali diventa più ostica

Il centrocampista azzurro, in forza al Newcastle, è fra le pedine più importanti del sistema tattico e della filosofia di gioco dei Magpies e da tempo è nel mirino della Vecchia Signora, che vorrebbe puntare sull’ex Milan per rifondare completamente una mediana tutta italiana al fianco di Locatelli e affidargli le chiavi del centrocampo bianconero. La Juve attende la prossima estate per riprovare a portare via il giocatore dagli inglesi, ma non sarà semplice arrivare al centrocampista ex Milan, complice anche una concorrenza sempre più ampia e che coinvolge sempre più top club in tutta Europa.

L’ultima squadra ad inserirsi nella corsa all’ex Brescia, in ordine di tempo, così come dichiara il quotidiano britannico The Sun, è il Real Madrid. Il club spagnolo ha messo gli occhi su Tonali, confermato da come alcuni osservatori dei Blancos fossero presenti al St James’ Park per assistere alla sfida di FA Cup fra il Newcastle e il Manchester City. Non sarà semplice per nessuno portarlo via dal Newcastle, anche perché c’è da considerare l’alta richiesta economica del club che valuta Tonali intorno ai 100 milioni di sterline (si tratta di circa 115 milioni di euro).