Punto GG – Allegri ci crede ancora. Champions: è bagarre!

L’Inter prosegue la striscia negativa nella stracittadina; scudetto a rischio?

Al termine di una partita che definire brutta pare perfino eufemistico, il Milan vince ancora la sfida meneghina che i nerazzurri non conquistano dal 2024, e si portano a sette lunghezze dai “cugini”, ancora saldamente in testa alla classifica del campionato. Alla vigilia non consideravamo il risultato di questa gara come uno spartiacque per la conquista del titolo e restiamo francamente della medesima opinione; i punti di vantaggio, considerando un calendario non appesantito da troppi impegni (a parte la semifinale di ritorno di coppa Italia col Como), la formazione di Chivu infatti non dovrebbe temere sorprese clamorose, anche se la perdurante idiosincrasia nei cosidetti sconti diretti fa pensare che i calciatori agli ordini del giovane tecnico rumeno abbiano dei seri problemi caratteriali, punto sul quale dovranno scommettere il tutto per tutto i milanisti, se davvero vorranno tentare una scalata difficile se non impossibile.

Alla fine dei conti, per quanto si sia sempre attestato come la rosa interista fosse la più completa e competitiva del lotto, quando le assenze sono particolarmente pesanti e concentrate quasi tutte nello stesso reparto, anche una squadra come l’Inter può andare in seria difficoltà e segnare pesantemente il passo. Sull’altra sponda dei navigli i rossoneri respirano ora un’aria mista di speranza, soddisfazione e rimpianto, perché se è vero che a dieci giornate dall’epilogo costituire l’unica reale possibile alternativa ad uno scudetto nerazzurro da molti dato già per assegnato rappresenta comunque un merito, dall’altro le numerose occasioni perse, specie in casa, con avversarie di medio o piccolo cabotaggio, fanno pensare che forse con un pizzico di ambizione e determinazione in più il miracolo sarebbe stato molto più alla portata.

Como e Juventus vincono, convincono, e spaventano la Roma che cade a Genova

Alle spalle delle milanesi si accende nuovamente la bagarre Champions che nelle ultime settimane sembrava avesse ormai espresso i suoi verdetti; la sconfitta della Roma a Genova, con De Rossi che consuma la sua personalissima e dolorosissima vendetta, rimette clamorosamente in gioco la Juventus di Spalletti, che tracima il malcapitato Pisa, ormai retrocesso, e lancia definitivamente il Como, vittorioso con fatica e carattere in quel di Cagliari. I lariani agganciano al quarto posto proprio i giallorossi, che ospiteranno domenica pomeriggio in riva al lago per quella che si annuncia come una vera sfida dentro o fuori. Gasperini a fine gara ha reclamato con l’arbitro per un presunto rigore ma la prestazione incolore di molti dei suoi e complessivamente della squadra forse dovrebbe farlo riflettere un po’ anche sulle sue scelte di formazione e sui cambi operati in corsa…. arma vincente del dirimpettaio di giornata.

La Fiorentina non brilla ma esce dalla zona retrocessione; Cremonese in crisi nera: paga Nicola?

In coda grande passo in avanti per il Lecce e lo stesso Genoa; i grifoni con la vittoria sulla Roma dovrebbero essersi issati quasi definitivamente al di sopra della linea di galleggiamento mentre il Lecce vincendo lo scontro diretto con la Cremonese ha pure inguaiato i grigiorossi, ormai in caduta libera da settimane e con Nicola, tecnico apprezzatissimo anche per le sue doti umane, ora sulla graticola ed a rischio esonero. Le decisioni arbitrali nel finale di gara, col Var dimenticato, non hanno certo contribuito a placare gli animi ma ora per la formazione lombarda sarà importantissimo mettersi tutto alle spalle velocemente per concentrarsi sulla sfida dello Zini con la Fiorentina che, uscita dalla zona rossa grazie al pareggio casalingo e scialbo contro il Parma, rischia di tornarci pesantemente dentro qualora dovesse cadere a Cremona….