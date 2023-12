Domani sera all’Olimpico la Roma chiuderà la fase a gironi dell’Europa League. Già certi di passare il turno, gli uomini di Mourinho al momento secondi dietro lo Slavia Praga, per arrivare primi e saltare gli spareggi con le terze della Champions League, devono vincere contro lo Sheriff e sperare in una sconfitta dello Slavia contro il Servette. Oggi a Trigoria si è svolta la consueta rifinitura pre-gara.

Out Pellegrini e Mancini ma non solo

Alle 10.30 la squadra giallorossa si è riunita a Trigoria per svolgere il lavoro in vista della gara contro lo Sheriff di domani in programma alle 18.45 allo Stadio Olimpico. Come di consueto per le partite UEFA, l’allenamento è stato aperto per i primi 15 minuti alla stampa. La rifinitura è stata aperta da un discorso discorso di Mourinho, al termine del quale la squadra applaude Kristensen. Come riporta “Laroma24.it”, oltre all’assenza de lungo degenti Abraham e Smalling, si sono aggiunti Pellegrini, Mancini, Cristante e Paredes. Mentre i primavera aggregati sono: Vektal, Golic, Mannini, Pisilli, Pagano, Cherubini e Joao Costa.