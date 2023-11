In casa Roma sembra che l’allarme per Renato Sanches sia rientrato visto che gli esami non evidenziano lesioni muscolari. L’ex Psg, Sanches si è allenato a parte negli ultimi due giorni a causa di un affaticamento, ma si pensa che tornerà in gruppo tra oggi e domani.

Roma, Renato Sanches verso il rientro?

Si presume che sarà almeno in panchina per la partita di domenica contro l’Udinese prevista alle ore 18. Invece Smalling, che ieri ha compiuto 34 anni, è ancora fuori a causa di un problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale.