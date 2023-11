Manca sempre meno alla sfida tra Servette e Roma visto che i giallorossi per passare come prima del girone deve vincere entrambe le gare aspettando qualche passo falso dello Slavia Praga.

Servette-Roma, alle 18:45 parla Mourinho

Dopo la vittoria con l’Udinese Josè Mourinho ha dichiarato come questa squadra debba migliorare visti anche la panchina lunga sui cui può contare oggi il tecnico portoghese. E oggi lo Special One lo ripeterà in conferenza stampa dopo la rifinitura dei suoi visto che nella trasferta svizzera potrebbero tornare dal 1′ minuto Svilar, Bove, Belotti, Celik e Zalewski.