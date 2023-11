Verso Servette-Roma, Mourinho opta per il turnover | I dettagli

In vista della trasferta di giovedì a Ginevra, Mourinho ha fatto il conto dei giocatori in campo e si è interrogato sul loro equilibrio. Da un lato, ha bisogno di vincere e segnare molti gol se vuole qualificarsi in anticipo e sperare di contendere fino all’ultimo il primato del girone allo Slavia Praga; dall’altro però occorre conservare energie perché tre giorni dopo, la Roma sarà impegnata in un’altra trasferta importante, a Reggio Emilia dove sfiderà il Sassuolo.

Il punto sui giocatori della Roma

Mourinho spera di riavere Renato Sanches in squadra entro una settimana. Per quanto riguarda il resto della squadra, ci sono almeno sei cambi nella formazione iniziale rispetto alla partita con l’Udinese, con una gamma abbastanza ampia di sostituzioni possibili. Oltre al portiere di Coppa che sarà nuovamente Svilar, Zalewski, Bove, Celik, Aouar e Belotti saranno tutti presenti dal primo minuto. Intanto Pellegrini tornerà nelle prossime ore e Mourinho deciderà se farlo partire titolare contro il Servette, a seconda di come reagiranno i suoi muscoli dopo il rientro.