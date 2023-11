Il centrocampista giallorosso Edoardo Bove, ha rilasciato un’intervista a Star Casinò Sport che è uno degli sponsor partner della Roma. Il giocatore ha trattato varie tematiche parlando dall’amore che prova verso il proprio club, degli inizi della sua carriera, del suo ruolo preferito e di tante altre curiosità. Al centrocampista è anche stato chiesto di come sia riuscito a conquistare il proprio allenatore Josè Mourinho e la sua risposta non si è fatta attendere.

Roma, le parole di Edoardo Bove

Cosa provi ogni volta che indossi la maglia della Roma?

“Sono delle emozioni difficili da descrivere, la sensazione è sempre la stessa perché fin da quando sei piccolo provi queste emozioni che una volta che cresci rinforzi e ne capisci ancora di più l’importanza“.

Parlaci degli inizi della tua carriera

“Sono cresciuto nella Boreale dove mi sono trovato molto bene e ho trovato un bell’ambiente che mi ha fatto crescere. Sono arrivato alla Roma grazie a Bruno Conti che guardò il mio provino, me lo ricordo benissimo“.

Fare la mezzala è sempre stato il tuo ruolo?

“Nelle giovanili ho fatto tutti i ruoli del centrocampo in base ai moduli con cui giocavamo. Cerco di dare più opzioni possibili agli allenatori. Fare la mezzala mi piace molto perché hai la possibilità di buttarti e fare più gol“.

Nel tuo ruolo è più importante la tecnica o il fisico?

“In questi periodo direi il fisico perché se vai a determinate velocità è difficile giocare, ma anche la componente tecnica è molto importante“.

Come hai conquistato Josè Mourinho?

“Me lo chiedo anche io qualche volta. Penso che sia sempre una questione di fare quello che l’allenatore ti chiede e fare la cosa che l’allenatore ti richiede non è mai banale. Il rapporto tra giocatore e allenatore si basa sempre sulla fiducia“.

Il numero di maglia che hai sempre desiderato portare e quello che non sceglieresti mai

“Il numero che ho sempre portato nelle giovanili della Roma è stato l’8, mi piacerebbe molto vestirlo e anche il 5 mi piace molto. Il numero che non vestirei mai è il 10 perché per Totti a Roma viene considerato come una religione“.

Qual è la caratteristica che ti accomuna a De Rossi e qual è la dote che vorresti rubargli?

“La grinta e la cattiveria in campo ci accomuna, mi piaceva moltissimo come giocatore ma devo imparare tantissime cose da lui e continuerò a cercare di migliorare“.

Il consiglio più importante che hai ricevuto nella tua carriera e chi te lo ha dato

“Dagli allenatori ne ho ricevuti tanti. Non vorrei rivelare il nome, ma quello più importante è stato che fare una cosa semplice è sempre la cosa più difficile“.

Cosa ti riesce meglio in campo e cosa devi ancora affinare?

“Pressare e recuperare palla mi riesce meglio. Dovrei affinare un pochino di cose ma direi quella di guardare prima di effettuare la giocata“.

Come ti avvicini a una partita importante?

“Non ho un rito, non mi dà fastidio né stare da solo né in compagnia. Però devo dire che mi fa piacere condividere i momenti prima della partita con i compagni per sentirti vicino a loro“.

Il giocatore più difficile che hai affrontato?

“Tonali con il Milan“.

Rodri, Gundogan e Bruno Fernandes: con chi scambieresti la maglia?

“Gundogan. Fa sembrare tutto semplice, guarda sempre prima cosa fare, è un giocatore formidabile“.

Il compagno di squadra più elegante?

“Dybala, Kristensen e Cristante. Sono sempre impeccabili, anche per fare la spesa“.

Cosa provi quando indossi la maglia azzurra?

“Veramente un grande orgoglio, senti di rappresentare un popolo caloroso. Abbiamo un grandissimo sentimento e attaccamento alla maglia e al calcio come nazione, è un onore“.