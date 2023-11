Nella partita Roma-Udinese di ieri all’Olimpico i padroni di casa si sono imposti con un 3 a 1 sugli avversari. Di grande importanza è stato anche il contributo di Edoardo Bove, il quale ha fatto il proprio accesso in campo nel secondo tempo. Queste sono state le parole del giovane giallorosso pubblicate su Instagram: “Con questa voglia… con questa fame. +3!”

Bove | La prestazione del giocatore contro l’Udinese

La Roma all’Olimpico, nella tredicesima giornata di Serie A, ha liquidato l’Udinese con un 3 a 1. Negli ultimi minuti di gioco Bove, entrato al settantasettesimo, ha lasciato la propria firma, in quanto si è reso artefice di un assist vincente per il compagno El Shaarawy. L’attaccante della Roma e della nazionale ha concluso così la partita con un tiro sul secondo palo. Adesso i giallorossi si trovano a soli tre punti dal quarto posto in classifica.