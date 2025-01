Verso Sparta Praga – Inter, Frattesi torna in gruppo

Buone notizie per i neroazzurri, come riportato da Sky, in vista del prossimo impegno europeo, Frattesi è tornato ad allenarsi in gruppo. Segnali positivi anche per Correa. Infatti, El Tuco ha svolto degli ottimi allenamenti e tornerà con i suoi compagni questo giovedì.

Frattesi torna in gruppo

Situazione differente per Acerbi che continua ad allenarsi in disparte, mentre Inzaghi valuta se convocarlo per il match contro lo Sparta Praga.

Nel frattempo l’Inter si prepara al ritorno della Champions League, l’obiettivo è ovviamente quello di aggiudicarsi i tre punti per assicurarsi un posto nella prossima fase della competizione.