Verso Udinese – Inter, Dimarco torna a disposizione l Out Dumfries

Buone notizie in casa dell’Inter. Come riporta Sky Sport, Federico Dimarco è pronto a tornare in campo. Probabilmente l’esterno nerazzuro sarà titolare proprio contro l’Udinese, dopo un mese di assenza

Verso Udinese – Inter, Out Dumfries

Niente da fare invece per Dumfries. L’esterno olandese è indisponibile dopo il problema accusato contro l’Atalanta. Inoltre, si stima che il calciatore possa saltare i prossimi tre impegni dell’Inter. Si spera in un suo rientro per la sfida di Champions contro il Bayern.