Verso Udinese-Inter, tegola per Inzaghi | Si ferma Bastoni

Brutto stop in casa nerazzurra. Dopo i diversi problemi in difesa per Inzaghi, arriva un altro problema in casa Inter visto che Alessandro Bastoni è in dubbio per la sfida di lunedì contro l’Udinese e oggi si è allenato a parte.

Verso Udinese-Inter, è pronto Carlos Augusto

Lo staff nerazzurro domani proverà a capire se portare il calciatore con la squadra considerato che fuori c’è anche de Vrij. Quasi sicuramente il difensore di Inzaghi e Luciano Spalletti sarà sostituito da Carlos Augusto, pronto a scalare in difesa.