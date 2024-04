Viktoria Plzen-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

I viola vogliono indirizzare il passaggio del turno già nella gara d'andata su un campo non semplice

Accantonata la sconfitta dello Stadium contro la Juve, la Fiorentina si rituffa sulla Conference League dove affronterà i cechi del Viktoria Plzen nell’andata dei quarti di finale. I padroni di casa hanno concluso il proprio girone a punteggio pieno e hanno eliminato il Servette, retrocesso dall’Europa League, agli ottavi. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 11 aprile alle ore 18:45.

Probabili formazioni Viktoria Plzen-Fiorentina

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. All. Bakos.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano