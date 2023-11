La stagione del Villarreal non è partita come in Spagna ci si aspettava: una squadra costruita per stare in alto, che adesso si ritrova dopo undici giornate a lottare dietro. Mentre i baschi ora sono in zona Europa e vogliono rimanerci. Il match sarà trasmesso da Sky Calcio.

Villareal-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Alti, Albiol, Gabbia, A Moreno; Trigueros, Capoue, Parejo, Baena; G Moreno, Sorloth.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Garcia de Albeniz; Ruiz de Galarreta, D Garcia; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.