Vince ancora l’Udinese di Runjaic e vola al terzo posto | Battuto 2-0 il Cagliari

Partita a senso unico al Blue Energy Stadium tra Udinese e Cagliari. I padroni di casa friulani sin da subito mettono in chiaro la propria superiorità sul piano tecnico e fisico e prendono in mano il pallino del gioco. Non producono moltissimo, ma sembrano sempre in controllo sul match. Poi alla mezzora l’episodio chiave del match, con il cartellino rosso, per doppia ammonizione, rimediato da Makoumbou, che lascia i sardi in 10. La sofferenza della squadra di Nicola aumenta e l’Udinese trova il gol del vantaggio con Lucca prima della fine del primo tempo. Nel secondo tempo la musica non cambia, eccezion fatta per una decina di minuti nella parte centrale in cui il Cagliari prova a giocarsi il tutto per tutto, senza risultare particolarmente pericoloso. Dopo un paio di buone occasioni non sfruttate, al minuto 78 arriva il raddoppio dei padroni di casa: gran gol di Davis al termine di una grande azione personale, con doppio passo e tiro di destro sotto la traversa. Finisce 2-0 per l’Udinese che vola, per una notte, al terzo posto in classifica, a pari punti con la Juventus.

Udinese-Cagliari, il tabellino del match

UDINESE: Okoye M. (Portiere), Kabasele C. (dal 40′ st Giannetti L.), Bijol J., Toure I., Ehizibue K. (dal 28′ st Modesto R.), Lovric S., Karlstrom J., Payero M. (dal 28′ st Zarraga O.), Kamara H. (dal 40′ st Zemura J.), Davis K., Lucca L. (dal 28′ st Bravo I.). A disposizione: Abankwah J., Bravo I., Brenner, Ebosse E., Giannetti L., Modesto R., Padelli D. (Portiere), Palma M., Pizarro D., Sava R. (Portiere), Zarraga O., Zemura J. Allenatore: Runjaic K..

CAGLIARI: Scuffet S. (Portiere), Zappa G., Mina Y., Luperto S., Azzi P., Marin R., Makoumbou A., Adopo M. (dal 26′ st Luvumbo Z.), Augello T. (dal 26′ st Zortea N.), Gaetano G. (dal 37′ pt Deiola A.), Piccoli R. (dal 26′ st Lapadula G.). A disposizione: Ciocci G. (Portiere), Deiola A., Felici M., Lapadula G., Luvumbo Z., Mutandwa K., Obert A., Palomino J. L., Prati M., Sherri A. (Portiere), Viola N., Wieteska M., Zortea N. Allenatore: Nicola D..

Reti: al 38′ pt Lucca L. (Udinese) , al 33′ st Davis K. (Udinese) .

Ammonizioni: al 19′ st Lucca L. (Udinese), al 37′ st Toure I. (Udinese) al 5′ pt Makoumbou A. (Cagliari), al 36′ st Azzi P. (Cagliari).

Espulsioni: al 30′ pt Makoumbou A. (Cagliari).