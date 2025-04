Coppa Italia, vince il Bologna! In finale troverà il Milan (2-1)

Coppa Italia, i rossoblù passano al Dall’Ara contro l’Empoli

Il Bologna si prende anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia e raggiunge il Milan nell’ultimo atto della competizione, in programma il prossimo 15 maggio a Roma. Rossoblù che mettono subito le cose in chiaro e vanno avanti al settimo con Fabbian. Il centrocampista ex nerazzurro finalizza con un colpo di testa un cross di Moro e chiude i conti qualificazione. La reazione empolese al 33esimo con Kovalenko, che realizza in ribattuta a porta sguarnita. All’86iesimo la chiude Dallinga. L’attaccante rossoblù raccoglie un grande cross da sinistra di Lykogiannis e batte Seghetti.