“Vlahovic più forte di Osimhen” | Questa la rivelazione di Spalletti

Intervenuto a Radio CRC, l’agente di mercato Giacomo Petralito, ha parlato dei movimenti della Juventus ma non solo, visto che Osimhen piace a diversi top club europei. E proprio l’attaccante è stato paragonato a Vlahovic, che però potrebbe presto lasciare Torino.

“Spalletti impressionante con Osimhen” | Parla l’agente

“Osimhen? Si è visto in Champions che il Napoli senza di lui perde tanto, il Milan è stato fortunato in quelle due partite. È un centravanti unico, rimpiazzarlo subito non è facile. Il Bayern, da quello che so, non vuole puntare su Osimhen ma su Kane del Tottenham”.

Sul paragone tra Vlahovic e Osimhen: “Osimhen l’ho portato io al Wolfsburg e non sapeva neanche stoppare una palla. Spalletti ha fatto un lavoro tecnico su di lui impressionante, ha avuto un ruolo incredibile nella sua crescita. Spalletti una volta mi ha raccontato che se gli avessero venduto Osimhen e gli avessero preso Vlahovic lo avrebbe reso più forte del nigeriano…”.