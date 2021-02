Iniziata con una vittoria la post season dell’Allianz Powervolley Milano che batte Verona per 3-1, in un match tirato e combattutissimo.

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – NBV VERONA: 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 32-30)

Il match Allianz Powervolley Milano vs Verona

Il confronto tra le squadre che occupano l’ottava e nona posizione nel campionato premia la prestazione della squadra milanese che riesce a chiudere in 1 ora e 58 minuti il match di gara 1 in 4 set. A fine gara l’Allianz Powervolley chiude in bellezza: il 3-1 con cui Milano trionfa all’Allianz Cloud premia la prestazione dei meneghini, che hanno lottato e combattuto per tutta la durata della partita. Si è vista in campo un’ottima prestazione dell’Allianz Powervolley. La formazione di coach Piazza è stata quadrata e determinata, e non hai mai abbassato la guardia anche quando si è trovata di fronte a momenti di difficoltà.

Prova importante per la squadra milanese che si gode ben 3 giocatori in doppia cifra (Patry, Piano ed Urnaut), fondamentale la solidità di un muro (12 block vincenti) che ha permesso alla seconda linea di difendere numerosi palloni e giocare numerosi contrattacchi. MVP del confronto è Riccardo Sbertoli, che ha gestito al meglio la fase offensiva della Powervolley.

Importante passo verso la qualificazione ai quarti di finale dei playoff scudetto per Milano, in gara 2 la Powervolley potrà chiudere il turno preliminare e conquistare la qualificazione ai quarti con Perugia, il match è in programma domenica 28 febbraio all’AGS Forum di Verona.

Queste le dichiarazioni di Tine Urnaut: « È stato importante rimanere attaccati al match, abbiamo sempre combattuto e mantenuto la mente fredda nei momenti più importanti e alla fine abbiamo chiuso la partita».







Tabellino



Allianz Powervolley Milano: Kozamernik 9, Daldello 0, Sbertoli 7, Maar 3, Weber 0, Patry 21, Piano 15, Ishikawa 9, Urnaut 16, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Basic, Meschiari, Mosca. All. Roberto Piazza.

NBV Verona: Kaziyski 22, Caneschi 6, Aguenier 14, Asparuhov 6, Jensen 1, Spirito 4, Jaeschke 15, Donati (L), Bonami (L). N.e.: Magalini, Peslac, Zanotti. All. Rado Stoytchev.





NOTE

Durata set: 23’, 28’, 26’, 41’. Durata totale: 1h e 58’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 14, muri 12, attacco 50%, 40% (20% perfette) in ricezione.

NBV Verona: battute vincenti 3, battute sbagliate 11, muri 10, attacco 45%, 53% (30% perfette) in ricezione.

Arbitri: Braico – Goitre. Terzo Arbitro: Manzoni.

Impianto: Allianz Cloud di Milano.

MVP: Sbertoli