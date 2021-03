Playoff scudetto in vista per la Sir Safety Conad Perugia che affronterà l’Allianz Milano



Domani sera alle 19 si disputerà al PalaBarton la gara 1 dei quarti di finale per i playoff scudetto che vedrà scontrarsi Block Devils e Allianz Powervolley Milano.

La gara 1 è fondamentale per la serie al meglio delle due su tre e per Perugia è attesa un’importante prova di maturità contro un avversario di ottima caratura tecnica, non sarà quindi un match senza difficoltà per la Sir.

Le dichiarazioni del centrale bianconero Sebastian Solè: “Comincia parte più bella della stagione, adesso è il momento di essere carichi. Incontriamo una squadra di alto livello, sarà difficile, dovremo scendere in campo determinati ed aggressivi. La chiave di gara 1 potrebbe essere la nostra battuta e soprattutto il nostro muro-difesa perché loro hanno attaccanti, in particolare i due schiacciatori, che sono esperti e che sanno giocare in attacco con tante soluzioni”.

In merito alle condizioni della squadra Solè dice: “La squadra sta bene, siamo al completo e siamo tutti pronti a dare il nostro contributo”.



Le due compagini si sono affrontate già quattordici volte e sono 12 le vittorie che conta Perugia. L’ultimo incontro il 17 gennaio per il match di ritorno di regular season.

Saranno due gli ex in campo nel match: Alessandro Piccinelli per la Sir, che ha giocato a Milano nella stagione 2017-2018, e Nicola Daldello per l’Allianz Milano, a Perugia dal 2011 al 2013.



Le probabili formazioni del match



SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Ter Horst, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen.

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO: Sbertoli-Patry, Kozamernik-Piano, Ishikawa-Urnaut, Pesaresi libero. All. Piazza.

Arbitri: Umberto Zanussi – Bruno Frapiccini