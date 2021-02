Chiusa l’ultima giornata di regular season, mancano solo i recuperi della 3° e della 5° giornata di ritorno per completare il ranking di SuperLega Credem Banca della stagione 20/21.



I match

Vero Volley Monza – NBV Verona

La Vero Volley Monza affronterà la NBV Verona, con la consapevolezza che in caso di vittoria si posizionerebbe tra le big, arrivando al 4° posto in classifica, scalzando Vibo – con qualsiasi risultato da punti comunque entrerebbero nella top 5.

La formazione di verona, dopo il match con la Kioene, si aggiudica matematicamente il nono posto. I veronesi in 14 sfide contro Monza ne ha vinte 11.

Le parole di Massimo Eccheli, allenatore Vero Volley Monza, in vista del match: “Ci giochiamo tutto in una gara, è vero. Noi però dobbiamo pensare solo a fare la nostra prestazione, poi tutto il resto si vedrà. Sarà una gara dove noi abbiamo tutto da perdere mentre loro tutto da guadagnare”



Consar Ravenna – Allianz Milano

Ravenna e Milano si sfideranno nel loro 15 match. La gara, non rilevante ai fini del piazzamento in classifica, sarà una prova generale in occasione del Turno Preliminare in programma per il 21 febbraio. Un risultato di qualsiasi genere, infatti, non cambierebbe la posizione nel tabellone dei due team che sono già certi di occupare il decimo posto, la Consar Ravenna, e l’ottavo, l’Allianz Milano.





Classifica e programma



Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia 54, Cucine Lube Civitanova 51, Itas Trentino 47, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 37, Vero Volley Monza 36, Leo Shoes Modena 34, Allianz Milano 30, NBV Verona 23, Consar Ravenna 19, Kioene Padova 15, Top Volley Cisterna 7

1 incontro in meno: Vero Volley Monza, Allianz Milano, NBV Verona,

Consar Ravenna



• Recupero 3a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 10 febbraio 2021, ore 20.30

Vero Volley Monza – NBV Verona

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it



• Recupero 5a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 10 febbraio 2021, ore 20.30

Consar Ravenna – Allianz Milano

Diretta Eleven Sports