Volley Superlega: 2 milioni di danni dal coronavirus

Volley Superlega Coronavirus | “Chi vincerà la regular season? Senza la pandemia di coronavirus questo sarebbe stato l’interrogativo della settimana pallavolistica che, proprio domenica prossima avrebbe visto concludersi la regular season di Superlega con l’ultima gara di ritorno”. Lo riporta con una punta di depressione l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Una domanda che in questa stagione probabilmente non avrà una risposta. Secondo la tempistica stimata dalla Lega Volley “con un mese di tempo necessario agli atleti per riprendere una forma minima che impedisca loro eccessivi traumi e con la scadenza dei transfer a metà maggio, i margini non ci sono. Salvo regressione repentina del virus e vittoria politica su una proroga sui transfer”. La chiusura anticipata della Superlega allo stato dell’arte non vedrebbe assegnato lo Scudetto. Un fatto mai accaduto nella storia del volley maschile italiano.

I danni dei principali club

Ma lo smacco non sarà solo sportivo, alle viste c’è un danno economico rilevante per i club, della Superlega, soprattutto per i maggiori che oltre alla regular season alla voce incassi potevano metterci le Semifinali di Champions League (Trento, Perugia e Civitanova), Semifinali e Finali di Cev e Challenge Cup (Modena e Milano). Oltre ai playoff scudetto. Il danno stimato, sempre secondo quanto recita Tuttosport, è superiore ai 2 milioni di euro di mancati incassi di biglietteria. Con cifre superiori al mezzo milione di euro per squadre come Civitanova e Perugia e Modena. A questi mancati incassi si sommeranno anche la mancata assegnazione dei premi della Champions League. Un disastro.