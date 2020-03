Volley Coppe Europee, le gare delle italiane rinviate dalla CEV: i dettagli

Volley Coppe Europee, le gare delle italiane rinviate

Volley Coppe Europee gare rinviate | La CEV ha ufficializzato il rinvio, in via precauzionale, delle partite di Coppe Europee che avrebbero coinvolto tra le altre le cinque squadre della SuperLega ancora in corsa.

Champions League

Il rinvio e doppio turno in campo neutro dei Quarti di finale di 2020 CEV Champions League, in programma a Maribor (Slovenia) nel prossimo weekend fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel, è stato rinviato a data da destinarsi, così come il match Sir Sicoma Monini Perugia – Fakel Novy Urengoy, valido come Ritorno dei Quarti di Finale di Champions League.

È invece definitivamente cancellata la partita di Ritorno a Civitanova dei Quarti tra i belgi del Knack Roeselare e la Cucine Lube Civitanova, che è l’unica squadra del trio di Champions ad avere già la Semifinale garantita.

Rinvii

Champions League 2020

Partita 5-003

Trentino Itas (ITA) – Jastrzebski Wegiel (POL)

Partita 5-004

Jastrzebski Wegiel (POL) – Trentino Itas (ITA)

Partita 5-006

Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) – Fakel Novy Urengoy (RUS)

Cancellazione

Partita 5-002

Cucine Lube Civitanova (ITA) – Knack Roeselare (BEL)

Cucine Lube Civitanova accede alle Semifinali

La situazione della CEV e della Challenge Cup

CEV e Challenge Cup

Al momento è sospesa a data da destinarsi sia la Semifinale che avrebbe visto di fronte la Leo Shoes Modena ed il Galatasaray HDI Istanbul, sia l’Andata e il Ritorno delle Semifinali di CEV Challenge Cup che avrebbero atteso l’Allianz Powervolley Milano, inizialmente previste rispettivamente il 19 ed il 26 marzo contro lo Sporting Lisbona.

Rinvii

CEV Cup 2020

Partita F-103

Galatasaray Hdi Istanbul (TUR) – Leo Shoes Modena (ITA)

Partita F-104

Leo Shoes Modena (ITA) – Galatasaray Hdi Istanbul (TUR)

Challenge Cup 2020

Partita F-201

Allianz Powervolley Milano (ITA) – Sporting Club Lisboa (POR)

Partita F-202

Sporting Club Lisboa (POR) – Allianz Powervolley Milano (ITA)