Coronavirus Volley, stop a gare europee con le squadre italiane: i dettagli

Volley, stop alle coppe europee per le squadre italiane

Volley Stop Coppe Europee | E’ ufficiale, in seguito all’emergenza coronavirus la CEV Confédération Européenne de Volleyball ha deciso che tutte le gare che coinvolgono società italiane in programma in Italia e all’estero siano sospese. E’ dunque al momento sospesa la semifinale di CEV Cup che avrebbe visto di fronte la Leo Shoes Modena ed il Galatasaray HDI Istanbul.

Stop anche per Trento e Perugia

Anche doppio turno in campo neutro dei quarti di finale di 2020 CEV Champions League, in programma a Maribor (Slovenia) nel prossimo weekend fra Trentino Itas e Jastrzebski Wegiel, è stato rinviato a data da destinarsi. Stessa sorte per Sir Sicoma Monini Perugia – Fakel Novy Urengoy, valido come ritorno dei quarti di finale di Champions League, è rimandato a data da destinarsi e fino a nuovo avviso della Cev.