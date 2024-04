In Turchia milita un giovane attaccante, classe 2000, il cui destino potrebbe essere quello di venire a giocare nella nostra Serie A. Una delle prime squadre a metterlo nel mirino è la Lazio, ma adesso si sono inserite anche Atalanta e Sassuolo. Si tratta di Baris Alper Yilmaz.

Lazio, Yilmaz per l’attacco del futuro

Il 23enne turco è di proprietà del Galatasaray sta attirando ammiratori da tutta Europa, molte le squadre estere ad averlo chiesto, mentre in Italia ci hanno messo gli occhi addosso Atalanta, Lazio e Sassuolo. Yilmaz gioca come esterno d’attacco, in questa stagione è stato impiegato in 50 gare dove ha messo a segno 6 reti e offerto 8 assist. Su di lui potrebbe aprirsi, nel mercato estivo, una vera e propria asta. Non sarà facile portarlo via dal Galatasaray che spera di tenerlo ancora in rosa.

Intanto, il giovane attaccante della Nazionale turca, in Europa, piace all’Eintracht Francoforte, che vorrebbe portare il turco in Bundesliga e, secondo quanto riportato sui media turchi, i tedeschi avrebbero anche già presentato una prima offerta per spiazzare e anticipare la concorrenza. L’Eintracht avrebbe offerto al Galatasaray per Yilmaz circa 20 milioni di euro. Ma l’attaccante non lascerà la Turchia per meno di 25 milioni di euro.