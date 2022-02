Volta Valenciana, Vlasov si prende tutto! Nibali ancora indietro

Va in scena la terza tappa della Volta Valenciana con arrivo ad Antenas del Maigmò. Attesa per la prova di Nibali e Ciccone

Nella terza tappa della Volta Valenciana è Aleksandr Vlasov a domare l’Antenas del Maigrò staccando tutti nell’ultimo chilometro e prendendosi sia la vittoria di tappa (la prima con la nuova divisa dell BORA) sia la maglia di leader.

Il finale è stato caratterizzato da un tratto di circa 2 chilometri di sterrato che hanno fatto una selezione enorme, frantumando il gruppo sotto l’azione dei migliori. Evenepoel ha ceduto di schianto nel finale perdendo la maglia di capoclassifica.

La corsa degli italiani è dai due volti: Giulio Ciccone ha mostrato buone sensazioni giungendo 7° al traguardo arrivando assieme a Fulgsang; Vincenzo Nibali invece è apparso ancora -come è normale che sia- non in grande condizione, staccandosi sullo sterrato.

Volta Valenciana, ordine d’arrivo terza tappa

1 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 20 30 4:02:17 2 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 10 18 0:14 3 MAS Enric Movistar Team 5 12 0:21 4 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 7 0:29 5 VALVERDE Alejandro Movistar Team 4 ,, 6 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 3 0:32 7 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2 0:35 8 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 1 0:41 9 SÁNCHEZ Luis León Bahrain – Victorious ,, 10 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 0:50

17 NIBALI Vincenzo Astana Qazaqstan Team 1:50

Volta Valenciana. Classifica Generale

1 2 ▲1 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe – 2 1 ▼1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team – 3 3 – RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers –

