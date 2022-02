Vuelta a Andalucia: Kamna doma gli italiani, a Poels la generale. I Risultati

Lennard Kamna della BORA – hansgrohe è il vincitore dell’ultima tappa della Vuelta a Andalucia Ruta del Sol, anticipando sul traguardo di Chiclana de Segura gli italiani Lorenzo Fortunato (EOLO Kometa) e Alessandro Covi (UAE), anche oggi attivissimo e già vincitore di una tappa.

Una tappa molto interessante e che prevedeva un arrivo in salita e che ha premiato il corridore più forte di giornata. I big arrivano raccolti in pochi secondi e Wout Poels (Bahrain) può festeggiare la vittoria nella classifica generale. Sul podio a sorpresa Cristian Rodriguez (TotalEnergies) veramente forte qui alla Ruta e Miguel Angel Lopez (Astana), non in grado oggi di attaccare il leader.

Alla Volta ao Algarve un grandissimo Evenepoel si aggiudica la Classifica Generale dopo aver dominato (ieri) la cronometro.

Vuelta a Andalucia, ordine d’arrivo 5° tappa

1 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 20 30 3:43:05 2 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 10 18 0:04 3 COVI Alessandro UAE Team Emirates 5 12 0:10 4 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 7 0:12 5 SERRANO Gonzalo Movistar Team 4 0:25 6 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 3 0:26 7 OLDANI Stefano Alpecin-Fenix 2 ,, 8 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 1 0:29 9 DE TIER Floris Alpecin-Fenix 0:39 10 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 0:49

Vuelta a Andalucia: classifica finale

1 1 – POELS Wout Bahrain – Victorious 200 150 20:51:27 2 3 ▲1 RODRÍGUEZ Cristián TotalEnergies 150 110 0:14 3 2 ▼1 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Qazaqstan Team 125 90 0:15 4 6 ▲2 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 100 80 0:19 5 7 ▲2 YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 85 70 0:20

Da segnalare che la classifica a punti (maglia verde) è stata vinta da Alessandro Covi, mentre quella per gli scalatori (maglia rossa) è andata allo spagnolo Jon Barrenetxea (Caja Rural)