Il derby di week 8 viene vinto dai Titans. Stagione compromessa per i Colts?

I Tennessee Titans lasciano il Lucas Oil Stadium di Indianapolis con una vittoria in over-time contro gli Indianapolis Colts, vittoria che avvicina la squadra di Vrabel alla vittoria della division ma che li priva di #DerrickHenry per 6/10 settimane.

Inizio difficile per i Titans subito sotto 14-0

Partita difficile e subito in salita per i Titans che sono andati in svantaggio con un TD di Pittman, in un drive condizionato da due gravi errori del NB Molden. Guidati da un Tannehill poco lucido, i Titans hanno provato ad impattare subito la partita ma, un intercetto di Moore, ha consegnato a Wentz e compagni la possibilità di allungare con un altro TD di Pittman.

La reazione dei Titans con AJ Brown protagonista

Sotto 14-0 i Titans hanno subito un 3&out, non sfruttato dai Colts che si sono fermati sulle 40 yards dei Titans, dove con supponenza hanno giocato un 4&3 con conseguente turnover on downs. Questa volta l’offense dei Titans non ha sbagliato e, con un Tannehill formato Top player ed un coraggioso Henry, hanno costruito un drive vincente chiuso dal TD del redivivo Geoff Swaim. La difesa dei Titans ha continuato a dominare il campo soprattutto grazie ad un front-seven aggressivo e brillante, guidato da Landry (1 sack e 1 tackle for loss), Simmons, Autry e Dupree, costringendo i Colts ad un 3&out ed a riconsegnare il possesso a Tannehill. Il Quarterback dei Titans però ha rischiato ancora una volta troppo subendo un altro intercetto, ma la fortuna ha sorriso agli uomini di Vrabel che nella stessa azione hanno recuperato il possesso grazie al fumble ricoperto da Firkser. Il pericolo scampato ha esaltato Tannehill e soprattutto A.J. Brown che ha chiuso in TD una ricezione da 57 yards. Il primo tempo si è chiuso comunque con i Colts in vantaggio 17-14 grazie al field goal di Bragdley.

Secondo tempo ricco di emozioni ed errori

Nel secondo tempo i Titans, pur soffrendo la difesa dei Colts sul running game, hanno iniziato subito bene con un altro drive ben orchestrato da Tannehill e da un immarcabile AJ Brown (11 targets, 10 ricezioni, 155 yards e 1TD), chiuso con un TD del sempre più convincente Westbrook, per il primo vantaggio Titans. Dopo un paio di drive senza acuti per entrambe le squadre, i Colts hanno rimesso il muso davanti grazie ad un grave errore di Hooker, che ha regalato un’ingenua pass interference su Pascal portando i Colts in RedZone, dove Wentz ha sfruttato l’occasione per consegnare a Doyle il passaggio del 24-21. I Titans però hanno subito pareggiato la partita con il FG di #RandyBullock e con 11:20 da giocare la partita è tornata in parità (24-24).

Il finale thrilling

Dopo un drive eccezionale della difesa Titans, Tannehill ha avuto nelle mani il possesso per chiudere il match ma, la scarsa lucidità di giornata ed una OL in evidente difficoltà contro il front-seven dei Colts, hanno chiuso il drive senza punti. Il protagonista è diventato Kern con eccezionale punt da 37 yards che ha costretto i Colts a partire dalle 8 yards, dove la straordinaria pressione della DL dei Titans, in particolare Dupree e Autry, ha costretto Wentz a liberarsi del pallone per evitare la safety, subendo tuttavia l’intercetto riportato in TD di Molden. Con 01:26 da giocare la partita è sembrata finita, invece, prima un errore in copertura di Molden, poi una inutile pass interference di Byard hanno regalato ai Colts la possibilità di impattare con il TD di Taylor.

L’Over-time nel segno di Dupree e Byard

L’over-time è stato dominato dalla difesa dei Titans, in particolare dalla DL, che ha trascinato la squadra alla vittoria. Prima ha costretto ad un 3&out l’offense dei Colts, poi è tornata in campo dopo il pessimo drive orchestrato da Tannehill e compagni, pregiudicato da una OL in grave difficoltà, mettendo una pressione asfissiante a Wentz e costringendolo ad un altro intercetto con protagonista Byard. A questo punto i Titans non hanno sbagliato più, chiudendo la partita con il FG decisivo di Bullock.

La AFC South è ormai chiusa

La vittoria dei Titans sembra chiudere i discorsi per la vittoria della AFC South con i Titans che volano a 6-2 mentre i Colts inseguono con modesto 3-5. A questo punto i Colts, in svantaggio negli scontri diretti, devono rimontare ben quattro partite ai Titans, impresa ai limiti dell’impossibile. Tuttavia qualche speranza rimane dopo la notizia dell’infortunio del RE Derrick Henry che rischia di rimanere fuori per il resto della stagione e compromettere la corsa dei Titans.