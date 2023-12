Turno infrasettimanale di Bundesliga: Bayern Monaco di Tuchel ospite del Wolfsburg alla Volkswagen-Arena. Bavaresi, secondi e a caccia di punti per inseguire il Bayer Leverkusen, hanno vinto l’ultima sfida di campionato contro lo Stoccarda. Diversamente, il Wolfsburg occupa la nona posizione e ha superato il Darmstadt nella scorsa uscita. L’ultimo precedente a Wolfsburg, risalente a febbraio, è terminato 2-4 per gli ospiti. Il match, in programma mercoledì alle 20.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

WOLFSBURG (3-4-1-2): Casteels; Zesiger, Jenz, Bornauw; Baku, Vranckx, Gerhardt, Maehle; Svanberg; Wind, Majer. All. Kovac.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Guerreiro; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.