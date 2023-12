Il Wolfsburg si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Bayern Monaco in Bundesliga. La partita, in programma allo stadio Volkswagen Arena, vedrà il Wolfsburg cercare di trovare stabilità e coerenza dopo un periodo di forma altalenante, mentre il Bayern mira a mantenere la pressione sulla vetta della classifica.

Wolfsburg-Bayern Monaco, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Bayern Monaco è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno all’1.39 su snai e 1.35 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 7.50 mentre una vittoria del Wolfsburg (segno 1) si trova anche quota 5.60. Ecco la comparazione quote di Wolfsburg e Bayern Monaco dei bookmakers:

Snai : Wolfsburg (1): 5.50 Pareggio (X): 7.50 Bayern Monaco (2): 1.35

: Gol Gol : Wolfsburg (1): 5.60 Pareggio (X): 7.55 Bayern Monaco (2): 1.38

: Sportbet : Wolfsburg (1): 5.54 Pareggio (X): 7.55 Bayern Monaco (2): 1.39

Momento Wolfsburg

Dopo un inizio di stagione promettente, il Wolfsburg ha avuto una serie di risultati altalenanti, vincendo solo due delle ultime nove partite. Recentemente, hanno perso contro il Borussia Monchengladbach nella DFB-Pokal e contro il Freiburg in Bundesliga, ma hanno ottenuto una vittoria contro il Darmstadt. Il Wolfsburg, attualmente al nono posto in classifica, si trova a nove punti dalla zona retrocessione. Devono fare a meno di alcuni giocatori chiave per infortunio, e la difesa subirà delle modifiche per la squalifica di Maxence Lacroix. Niko Kovac potrebbe optare per una formazione 3-5-1-1 con Casteels tra i pali e Jonas Wind come principale riferimento offensivo.

Momento Bayern Monaco

I campioni in carica della Bundesliga sono in seconda posizione, a quattro punti di distanza dalla prima, e arrivano a questa partita dopo una vittoria convincente per 3-0 contro lo Stoccarda. Il Bayern, nonostante alcune assenze per infortunio, può contare su giocatori di grande talento, come Harry Kane, che ha segnato 20 gol in 14 partite di Bundesliga. Thomas Tuchel potrebbe dover fare affidamento su alcuni giocatori meno esperti a causa delle assenze di giocatori come Serge Gnabry e Kingsley Coman, potrebbe dunque schierare una formazione 4-2-3-1 con Neuer in porta e Kane come attaccante centrale, supportato da Sané, Müller e Musiala. .

Wolfsburg-Bayern Monaco, consigli e Analisi Finale