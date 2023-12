Si chiude la diciottesima giornata di Premier League: il Chelsea di Pochettino ospite del Wolverhampton al Molineux Stadium, domenica alle 14. Blues, decimi, arrivano alla gara forti della vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro lo Sheffield United. Diversamente, i Wolves, quattordicesimi, sono stati sconfitti per 3-0 dal West Ham. L’ultimo precedente in casa del Wolverhampton, risalente ad aprile, è terminato 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete di Nunes. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sá; Kilman, Toti, Dawson; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Ait-Nouri; Cunha, Hwang. All. O’Neil.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson. All. Pochettino.