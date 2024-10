Zaccagni e Pedro ribaltano l’Empoli (2-1) | Agganciata la Juventus al terzo posto

Lazio-Empoli, tre punti d'oro per i biancocelesti

Grazie alle reti di Zaccagni e Pedro, la Lazio batte 2-1 l’Empoli e sale a quota 13 in campionato. Nonostante un grande avvio dell’Empoli, condito dal gol di Esposito, la Lazio prima pareggia i conti con un gran gol di Zaccagni a pochi secondi del primo tempo e poi ribalta il risultato con Pedro, abile a battere Vasquez sul secondo palo. Quarta vittoria per la squadra di Baroni che sale a quota 13 in compagnia di Juventus ed Udinese.

Lazio-Empoli, il tabellino:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (37′ Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (85′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (72′ Pedro), Dia (85′ Castrovilli), Zaccagni (85′ Noslin); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna. All.:Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (65′ Henderson), Grassi, Anjorin (65′ Ekong), Pezzella (53′ Cacace); Esposito (82′ De Sciglio) , Solbakken (82′ Colombo). A disp.: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Tosto, Haas, Marianucci, Konate. All.: D’Aversa.

Ammoniti: 29′ Pezzella (E), 30′ Fazzini (E), 45’+3′ Rovella (L), 53′ Castellanos (L), 78′ Gyasi (E)