Nicola Zalewski ad un passo dall’Inter

Nicola Zalewski il rinforzo per la corsia sinistra dell’Inter, con la partenza di Buchanan i nerazzurri cercano rinforzi, il giallorosso individuato come sostituto ideale e rinforzo per la corsia mancina nerazzurra. Si attende il si della Roma che dovrebbe arrivare – come conferma la gazzetta dello sport – tra oggi e domani. Prestito con diritto di riscatto, questa la probabile formula per il trasferimento in nerazzurro.