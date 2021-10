Zenga e la nuova fiamma, le foto di Michela Motoc

Walter Zenga rubacuori, l’uomo ragno ha una nuova fiamma. Le immagini scattate da Chi, ritraggono un Walter Zenga in compagnia di Michela Motoc, di nuovo sereno e sorridente: “Tra i due la complicità è fatta di sorrisi e lunghe chiacchierate. Nonostante i 30 anni di differenza Walter e Michela, in giro con amici o da soli a cena, non mostrano mai momenti di noia. Insomma, l’Uomo Ragno ha ritrovato il sorriso. E adesso presenterà la ragazza ai suoi figli?”