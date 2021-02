Un comunicato del gruppo Suning spaventa l’Inter

Nella notte Suning con un comunicato stampa ufficializza l’addio al calcio in Cina: “A causa della sovrapposizione di vari elementi incontrollabili, il Jiangsu Football Club non può garantire efficacemente la continuazione dell’attività: da ora in poi, il Jiangsu Football Club si fermerà. L’attività di ogni squadra verrà cessata. Allo stesso tempo, ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni relative allo sviluppo successivo”, si legge in un comunicato pubblicata su Weibo.