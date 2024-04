In casa Inter si va sempre più vicini alla permanenza di Steven Zhang, come spiegato da “La Gazzetta dello Sport”, che svela tutti i dettagli del futuro dei nerazzurri.

Zhang-Inter, intesa vicina

“L’ufficialità arriverà entro quindici-venti giorni ma l’accordo è in via di definizione: l’Inter ha chiuso un’intesa con il fondo americano Pimco per un finanziamento da 400 milioni di euro in tre anni”.Spiega la Rosea.