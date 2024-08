10 metodi basilari per prevedere i risultati di calcio

Fare pronostici calcio può sembrare semplice ma non lo è affatto. Ci sono tantissime variabili che possono condizionare il risultato di una partita. Ma se studi e analizzi pre match un incontro di calcio seguendo i 10 punti base che ti spieghiamo in questo articolo potrai aumentare le tue probabilità di fare un pronostico vincente.

Classifica e motivazioni

Ovviamente il primo dato da controllare è la situazione in classifica. In base alle relative posizioni in graduatoria ci si può fare un’idea sul valore della squadra ma anche, se ci si trova a fine stagione, delle motivazioni e del fattore psicologico dei team. Prevedere un “must win” a quota alta di una sfavorita può essere un esempio che calza a pennello e che è molto apprezzata dagli scommettitori di siti non aams. Per una valutazione approfondita delle piattaforme di scommesse, puoi consultare betriot recensioni.

Condizione di forma

Il cosiddetto “momentum” è molto importante da tenere come valore importante per i tuoi pronostici calcio. Dovrai quindi vedere se una squadra è in un filotto di risultati positivi e se sta segnando una media goal molto alta o il contrario. La condizione di forma e quindi i recenti risultati sono da tenere in considerazione se sei un cacciatore di ritardi di pareggi.

Fattore campo

Ovviamente il fatto di giocare in casa davanti al proprio pubblico (e certe tifoserie fanno davvero la differenza) o in trasferta, è uno dei fattore che tengono in considerazione i bookmakers per le quote 1×2 calcio. E quindi anche tu per le tue previsioni dovrai tenere in grossa considerazione il fattore campo.

Scontri diretti

Lo storico dei precedenti fra due formazioni (prendendo le ultime 5 stagioni non di più) è un dato statistico che ha un grosso peso specifico. Ci sono team che storicamente hanno delle “bestie nere” o che invece al contrario ottengono sempre ottimi risultati con un determinato tipo di avversario. Non considerare gli scontri diretti sarebbe quindi un errore grossolano se vuoi puntare i tuoi soldi su siti non aams.

Infortunati e squalificati

La presenza o meno di determinati giocatori chiave è ovviamente una delle informazioni più ricercate dagli scommettitori. Prima di fare la tua puntata devi quindi assolutamente conoscere la lista degli infortunati di lungo corso, quelli che si sono fermati di recente, chi è in dubbio e chi è squalificato.

Probabili formazioni

Collegato agli infortuni e alle squalifiche ci sono ovviamente le probabili formazioni. Dai probabili 22 in campo potrai prevedere che tipo di match tattico si potrà vedere. Ma il consiglio è quello di non fidarti al 100% delle probabili e attendere le formazioni ufficiali che in genere vengono comunicate circa un’ora prima del calcio d’inizio e quindi piazzare la tua bet su siti non aams.

Condizioni metereologiche

Pioggia, neve, caldo torrido, vento. Sono tutti fattori che vanno presi in considerazione come informazioni basi per fare una previsione sul risultato esatto. Controlla i principali portali di previsioni meteo prima di fare la tua puntata. Ad esempio un campo pesante sotto la pioggia potrebbe favorire una partita con pochi goal totali.

Statistiche allenatori

Simile alla voce “scontri diretti” in questo caso però si considerano i precedenti non delle due squadre ma di quando i due coach si sono incrociati anche su panchine differenti. Per motivi tattici ci sono alcuni allenatori che soffrono più un collega rispetto ad un altro. Oppure un coach più esperto rispetto a uno con pochi caps potrebbe essere favorito.

Conferenze stampa

Legato agli allenatori ci sono ovviamente le interviste pre partita e le conferenze stampa. La comunicazione verbale, ma soprattutto quella non verbale, posso darti tanti spunti per produrre un pronostico intelligente.

Ascolta gli esperti

Se non sei un grande conoscitore di un determinato campionato, l’azione più lungimirante che puoi mettere in atto è quella di ascoltare l’opinione degli influencer come possono essere giornalisti o altri scommettitori. Raccogli più informazioni e parare possibili da più fonti e poi prendi una decisione sul tuo pronostico su siti non aams.