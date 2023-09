Maiorca-Barcellona, le ultimissime sulle formazioni

In campo alle 21.30

4-3-3 per Xavi: torna Araujo al 1′ con Christensen in difesa; centrocampo affidato al trio Gundogan, Romeu e Gavi; in avanti Raphinha con Felix a sostegno di Lewandowski. Assenti della sfida de Jong e Pedri.

Probabili formazioni:

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Maffeo, Valjent, Nastasic, van der Heyden, Jaume Costa; Dani Rodriguez, Samu Costa, Darder, Morlanes; Muriqi. All. Aguirre

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Baldé; Gundogan, Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi