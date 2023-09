Maiorca-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale de La Liga: il Barcellona ospite del Maiorca, questa sera alle 21.30 allo stadio de Son Moix di Maiorca. Blaugrana, al primo posto a pari merito con la sorpresa Girona, arrivano alla sfida forti del 3-2, in rimonta, ottenuto contro il Celta Vigo, grazie alla rete di Joao Cancelo nei minuti finali della gara. Di fronte alla formazione di Xavi ci sarà il Mallorca, fermo a 5 punti in classifica, reduce dalla sconfitta per 5-3 subita sabato contro il Girona. Mallorca-Barcellona sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Maiorca (5-3-2): Rajkovic; Maffeo, Van der Heyden, Raillo, Copete, Lato; D. Rodriguez, Morlanes, Mascarell; Larin, Muriqi. All. Aguirre

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Kounde, Cancelo; Gundogan, Gavi, Romeu; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi