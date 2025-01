Doppio pareggio per Genoa e Parma nell’ultima uscita di campionato, entrambe con 0-0. I liguri sono usciti con un punto dalla trasferta del Via del Mare contro il Lecce; diversamente, il Parma ha pareggiato in casa del Torino. Sei punti nelle ultime cinque per i rossoblù, che prima della gara casalinga contro il Napoli avevano raccolto ben sei risultati utili consecutivi. Emiliani a solo un punto di distanza dai padroni di casa. La sfida, in programma domenica alle 12.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Genoa – Parma, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Ekhator. All. Vieira.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Balogh, Valenti, Coulibaly; Keita, Sohm; Almqvist, Hernani, Cancellieri; Mihaila. All. Pecchia.