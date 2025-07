I nuovi piani di mercato dell’Atletico Madrid sembrano aprire nuove chance alla Juventus di arrivare a Molina. I colchoneros si sono inseriti nella corsa per Marc Pubill, che è atteso nei prossimi giorni in città per svolgere le visite mediche di rito e unirsi conseguentemente ai madrileni.

Juventus, arriva Molina in prestito

L’arrivo di Pubill all’Atletico rende ancora più possibile la cessione di Nahuel Molina, che viene valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che la Juventus considera fuori portata. Ma la Vecchia Signora potrebbe però riuscire a trovare un accordo per un prestito con diritto di riscatto o per un pagamento dilazionato del cartellino.

La voglia di portare l’ex Udinese in Serie A è forte da parte della Madama, ma se non si dovesse trovare la giusta strada per arrivare al giocatore, sullo sfondo restano le alternative. Le piste alternative della Juve porterebbero per esempio a Lucas Vazquez, libero dopo l’esperienza al Real Madrid o ma anche verso Nelson Semedo, anche lui svincolato e per il quale sembra esserci stata un’accelerazione nelle ultime ore. Sulla lista, infine, risultano altri due nomi: Josha Vagnoman, 24enne in scadenza dello Stoccarda, e Daniel Munoz, in forza al Crystal Palace.