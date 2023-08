7 motivi per cui la Juve è la favorita al tricolore

Le ultime 3 stagioni della Serie A hanno visto la fine del predominio juventino sulla massima serie calcistica italiana. Precedentemente i bianconeri si erano aggiudicati ben 9 titoli consecutivi di cui l’ultimo risale alla stagione 2019-2020. La sessione che si aprirà a breve (18 agosto 2023) viene vista come molto favorevole per gli uomini di Allegri, scopriamone i motivi.

1) L’esclusione dalle coppe europee.

Le vicende della giustizia sportiva che hanno visto la Juventus pesantemente penalizzata in Serie A, hanno avuto un seguito anche a livello europeo dove i bianconeri sono stati esclusi dalla Conference League e multati per 20 milioni di euro. Secondo l’UEFA le ragioni della sanzione sono da ricercarsi nella violazione l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. A ben vedere, tutto questo potrebbe rivelarsi un parziale vantaggio per i bianconeri. Non essendo impegnati nelle competizioni europee potranno concentrare tutte le loro energie sulla Serie A.

2) La conferma di Allegri.

Benché inviso a una parte della tifoseria, che ritiene il gioco del tecnico toscano sparagnino e compassato, la società l’ha invece confermato a pieni voti dando fiducia al suo progetto. Per inciso, Allegri è l’allenatore più pagato della massima serie potendo contare su un emolumento pari a 9 milioni di euro annui.

3) Il rinnovo di Rabiot.

Adrien Rabiot, pupillo di Allegri, ha rinnovato per un altro anno alle stesse cifre (7 milioni). La società si è accollata un sacrificio notevole, facendo grande opera di persuasione sul giocatore e sulla mamma-agente Veronique.

4) Lo scambio Vlahovic-Lukaku.

Mentre scriviamo lo scambio non è ancora avvenuto e non ci sono certezze perché avvenga. Tuttavia, se si verificasse, sarebbe un duplice vantaggio per la Juve. Sotto il profilo economico l’ingaggio del belga è più abbordabile rispetto a quello di Vlahovic. Inoltre, il calciatore serbo, pur dotato tecnicamente e atleticamente, non ha brillato nelle sue stagioni bianconere.

5) Fattore pubblico.

L’Allianz Stadium di Torino è il campo di calcio di proprietà della Juventus. Con una capienza di 41.500 spettatori l’Allianz è il sesto più capiente tra gli stadi italiani. La media delle presenze alle partite, in rapporto alla capienza, lo pone invece al primo posto. L’Allianz Stadium è praticamente sempre pieno, anche nelle partite di minor richiamo. Questa massiccia presenza dei tifosi può essere considerata come un dodicesimo uomo in campo.

6) La tradizione.

La Juventus è di gran lunga la squadra più titolata nella Serie A. I bianconeri si sono aggiudicati il titolo per ben 36 volte, staccando nettamente le milanesi, ferme ambedue a quota 19. Essendo il titolo lontano dalla mole da 3 anni, sulla base di considerazioni statistiche è plausibile che esso possa tornarci proprio nella stagione 2023-2024.

7) Le quote.

I principali bookmaker, per le quote scudetto della Serie A 2023-24, danno favorita l’Inter seguita dal Napoli, con la Juventus come terza favorita. Non ci sentiamo di condividere questa impostazione, come scritto in precedenza, l’assenza dell’impegno europeo può rivelarsi un vantaggio determinante per i bianconeri.