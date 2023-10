Termina 1-1 la sfida in parità tra Lecce e Sassuolo. La squadra di Dionisi passa in vantaggio nel primo tempo al minuto 22′ grazie ad un calcio di rigore realizzato da Domenico Berardi. La squadra di casa però non demorde visto e trova il pareggio subito al 48′ con Krstovic, una sentenza, su assist di Baschirotto.