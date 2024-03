Fantacalcio – Consigli, certezze e sorprese per la vostra formazione di Pasqua

Torna il campionato tra nazionali e Pasqua; si giocheranno cinque partite oggi ed altrettante nella giornata di lunedì; difficile fare la formazione per i fantallenatori che dovranno cercare di individuare le possibili sorprese. Ci proviamo con voi.

Alle 12,30 si parte con NAPOLI-ATALANTA, gara importantissima per la zona Champions. Tra gli uomini di Calzona scegliamo oltre a Osimhen e Politano anche Raspadori e Rrahmani; una chance per Traoré. Per Gasperini invece saranno probabilmente Lookman, Koopmeiners e Scamacca i punti di forza; la sorpresa potrebbe arrivare da Scalvini.

Alle 15,00 due gare: GENOA-FROSINONE e TORINO-MONZA. La prima è un po’ uno spareggio salvezza anche se i grifoni sono in una posizione piuttosto tranquilla. Gilardino conterà sui soliti Gudmundsson e Retegui, rinfrancati anche dalle esperienze nelle rispettive nazionali, ma anche Malinovskyi e Bani possono far male. Di Francesco, forse all’ultima spiaggia per salvare la sua panchina punterà sul Soulé, Cheddira e Mazzitelli; Brescianini e Seck possono colpire a sorpresa. La seconda sfida si svolge ai confini della zona Europa. per Juric saranno Zapata, Vlasic e Sanabria i punti di forza, con Bellanova e Tameze armi a sorpresa. Nel Monza di Palladino saranno Colpani, Maldini e Mota i gioielli da mettere in mostra; possibilità anche per Pessina e Valentin Carboni. Per questa gara da tenere in forte considerazione anche i due portieri.

Alle ore 18,00 esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste in un LAZIO-JUVENTUS che sa di anticipo della doppia sfida di Coppa Italia. Il nuovo tecnico tenterà il rilancio di Immobile, spalleggiato da Zaccagni e Luis Alberto. Da non tralasciare in chiave fantacalcio le possibilità di Vecino, non nuovo a colpi risolutivi in gare importanti. Allegri invece dovrà puntare su Kean, a secco da sempre e quindi possibile sorpresa su cui spendere qualche credito, se non altro per la legge dei grandi numeri. Altre pedine fondamentali saranno Bremer, Chiesa e Rabiot, senza trascurare il giovane Yildiz.

La giornata pre pasquale si chiuderà alle 20,45 con FIORENTINA-MILAN che mette di fronte due formazioni ancora impegnate in Europa e che si batteranno proprio per tornarci, sia pure in competizioni differenti. I viola, colpiti dal grave lutto di Barone, cercheranno di sgambettare il Diavolo con Beltran, Belotti e Gonzalez. Anche Biraghi e Quarta possono colpire. Pioli metterà in campo Leao, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek per espugnare il Franchi. Occhio all’ex Jovic.

Lunedì dell’Angelo tra un pic-nic e l’altro si disputeranno le altre cinque sfide. Sarà BOLOGNA-SALERNITANA alle 12,30 ad aprire le danze. Tornato disponibile Zirkzee che naturalmente andremo a schierare al pari di Ferguson, Fabbian, Skorupski e Orsolini. Nome in più: Beukema. Nei cilentani, all’ennesimo cambio di guida tecnica, saranno Candreva e Weissman gli ultimi samurai; inseriamo anche Tchaouna.

Alle ore 15,00 spareggio salvezza tra CAGLIARI e VERONA. I sardi punteranno sul fattore campo e sugli estri di Luvumbo, Lapadula e Gaetano. Dal cilindro, Ranieri potrebbe estrarre Oristanio e Shomurodov. Baroni opporrà Noslin, Folorunsho ed Henry. Chances anche per Duda e Serdar. Stessa ora e stesso obbiettivo in SASSUOLO-UDINESE; Pinamonti, Laurientè e Thorstvedt per i neroverdi, Lucca, Lovric e Samardzic per i bianconeri dovrebbero essere gli uomini sui quali puntare. Aggiungiamo Defrel, Racic, Kamara, Pereyra e Okoye.

Alle 18,00 LECCE-ROMA, scontro tra giallorossi in lizza per traguardi diversi; Gotti avrà in Piccoli, Krstovic e Oudin i suoi pezzi da novanta mentre per De Rossi saranno Lukaku, El Shaarawy e Baldanzi i punti forti. In più: Gallo e Sansone da una parte, Dybala (che inseriamo nelle alternative solo perché non al meglio), Cristante e la sorpresissima Abraham dall’altra. Occhio ai portieri anche in ottica modificatore.

La giornata si chiuderà con INTER-EMPOLI, vero testa-coda tra l’incontrastata capolista e la formazione toscana nuovamente in affanno dopo il positivo inizio del periodo Nicola. Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Sommer e Dimarco ovviamente in rampa di lancio per Inzaghi che potrebbe contare anche su Pavard e Acerbi, voglioso di riscatto dopo la nota vicenda. Nei blu le speranze saranno affidate a Niang, Zurkowski e Marin. Possibile sorpresa: Cambiaghi.