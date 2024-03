A Frosinone la Lazio rialza la testa (2-3) | Decisiva una doppietta di Castellanos

Frosinone-Lazio, è la sfida tra le ultime scontente della classe visto che il Frosinone arriva da un periodo no che rischia di risucchiare i canarini verso la B mentre la Lazio è stata al centro di numerose polemiche tra il caso Immobile, l’addio di Sarri e l’arrivo di Igor Tudor. La squadra di Di Francesco parte subito forte e al 13′ sblocca la gara con Lirola. L’1-0 però non basta al Frosinone, che ha voglia di raddoppiare vista anche la forza della Lazio, che però al 39′ non ci sta e pareggia i conti con Zaccagni, che manda le due squadre sull’1-1 al fischio del primo tempo.

Frosinone-Lazio, segna sempre Castellanos

Il risultato di pareggio non serve a nessuno e allora ecco che Martusciello si gioca le carte Castellanos e Vecino con fuori Immobile e Cataldi. E a pochi secondi dal cambio è proprio l’attaccante a portare in vantaggio i biancocelesti che ora conducono 2-1. Il Frosinone spinge ancora sull’acceleratore e ci prova come sempre con i soliti Soulè e Cheddira anche se è ancora el Taty Castellanos a portare la Lazio sul 3-1 facendo respirare la squadra di Martusciello. Sembrerebbe finita qui, e invece no perchè nonostante il doppio svantaggio il Frosinone ci crede e riapre la gara al 70′ su calcio d’angolo. Finale molto caldo allo Stirpe anche se nulla vieta la squadra di Martusciello a conquistare tre punti importanti in chiave Europa, soprattutto per il morale vista anche la sosta per la Nazionale.

Tabellino di Frosinone-Lazio:

FROSINONE: Turati S. (Portiere), Zortea N., Okoli C., Romagnoli S., Lirola P. (dal 35′ st Valeri E.), Mazzitelli L. (dal 17′ st Seck D.), Barrenechea E., Brescianini M. (dal 45’+1 st Reinier), Soule M., Cheddira W. (dal 45′ st Cuni M.), Gelli F. (dal 35′ st Kaio Jorge). A disposizione: Baez J., Cerofolini M. (Portiere), Frattali P. (Portiere), Garritano L., Ghedjemis F., Ibrahimovic A., Kvernadze G., Monterisi I. Allenatore: Di Francesco E..

LAZIO: Mandas C. (Portiere), Marusic A., Casale N., Romagnoli A., Pellegrini Lu. (dal 1′ st Lazzari M.), Guendouzi M., Cataldi D. (dal 11′ st Vecino M.), Luis Alberto, Felipe Anderson (dal 37′ st Isaksen G.), Immobile C. (dal 11′ st Castellanos T.), Zaccagni M. (dal 41′ st Kamada D.). A disposizione: Anderson A., Gila M., Hysaj E., Pedro, Renzetti D. (Portiere), Sepe L. (Portiere) Allenatore: Martusciello G..

Reti: al 13′ pt Lirola P. (Frosinone) , al 25′ st Cheddira W. (Frosinone) al 38′ pt Zaccagni M. (Lazio) , al 12′ st Castellanos T. (Lazio) , al 17′ st Castellanos T. (Lazio) .

Ammonizioni: al 11′ st Barrenechea E. (Frosinone) al 34′ pt Pellegrini Lu. (Lazio), al 44′ st Lazzari M. (Lazio), al 45’+1 st Castellanos T. (Lazio).