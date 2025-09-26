A Roma grande successo per l’evento promosso da Emotional & More APS

Al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti – Campo Gianluca Vialli, Emotional & More APS e FIGC DCPS portano una prima nazionale tutta a sfondo inclusivo: sorrisi, emozioni e sport senza barriere

Grande successo per l’iniziativa promossa da Emotional & More APS – “Questa è stata una delle partite più belle della mia vita”, “oggi mi sono sentito felice”: sono alcune delle frasi che hanno scandito una giornata storica e indimenticabile, la prima nazionale in cui il calcio ha abbattuto ogni barriera, trasformandosi in abbracci, emozioni e sorrisi condivisi.

L’iniziativa – nata da un’idea di Carmen De Gironimo, Presidente di Emotional & More APS – ha unito in campo la Nazionale Italiana Parlamentari, la FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e la FIDESM, con il sostegno dell’AIA edel Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Un entusiasmo speciale è arrivato dalle ballerine della FIDESM, che per l’occasione hanno indossato i panni di calciatrici e dato vita a un flashmob coinvolgente, dimostrando che danza e sport, insieme, parlano il linguaggio universale dell’inclusione. Fondamentale anche il contributo dell’AIA, che aderendo con convinzione al progetto ha portato in campo una terna arbitrale capace di unire professionalità e leggerezza, con sorrisi pronti ancora prima dei fischietti. A completare il quadro, il sostegno del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, che ha riempito gli spalti di giovani atleti, facendo vivere da vicino la bellezza di uno sport senza barriere.

Il prestigioso scenario del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti – Campo Gianluca Vialli ha reso ancora più intensa la giornata, in cui il Presidente Franco Carraro, autentica colonna dello sport italiano, ha sorriso e abbracciato i ragazzi, testimoniando quanto l’inclusione sia la vera forza dello sport.

Il Capitano della Nazionale Italiana Parlamentari, Onorevole Jacopo Morrone, ha espresso parole di entusiasmo, aggregazione e felicità per essere stato parte di un evento unico, definendolo “un momento senza barriere”. Ha inoltre sottolineato come “questi eventi sportivi e sociali fanno bene all’anima e andrebbero organizzati più spesso, esattamente come noi facciamo aderendo sempre con convinzione”.

“È andata esattamente come volevamo – ha dichiarato la Presidente di Emotional & More, Carmen De Gironimo – lo sport ha unito e ha fatto sì che tutti all’unisono sorridessero. Perché il calcio, ma in realtà tutto lo sport, è davvero di tutti. E questa – ha aggiunto – è solo la prima di altre tappe già in programmazione”.

Un ringraziamento speciale va al Gruppo Editoriale Distante, che con telecronaca e interviste in campo ha seguito e raccontato ogni sorriso, perché l’inclusione diventi esempio concreto di aggregazione e benessere emotivo.

Con questa prima nazionale, Emotional & More ha vinto, dimostrando che il risultato più grande resta nei sorrisi e nella felicità di chi c’era.