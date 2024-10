Ad Anfield Bologna bello ma sfortunato. Finisce 2-0 per il Liverpool.

IL Bologna perde ad Anfield, ma disputa comunque una partita gagliarda condita da tanta sfortuna. I rossoblu al 9′ erano passati in vantaggio con Dallinga, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Liverpool in vantaggio al minuto 11′ con Mac Allister che servito da Salah in area non ha problemi a battere Skorupski. Bologna sfortunato per due volte con Ndoye che coglie due clamorosi pali. Nella ripresa ci provano Orsolini e Urbanski, ma è il Liverpool a raddoppiare con Salah al 75′ che dalla destra entra in area si libera di un difensore e calcia in rete.

Il tabellino

Liverpool-Bologna 2-0

MARCATORI: 11′ Mac Allister (L), 75′ Salah (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (71′ Tsimikas); Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Nunez (61′ Diogo Jota), Luis Diaz (72′ Gakpo). All. Slot.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema (62′ Casale), Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski (62′ Aebischer); Orsolini, Dallinga, Ndoye. All. Italiano.

ARBITRO: Nikola Dabanović (MNE).

AMMONITI: 26′ Van Dijk (L), 39′ Konaté (L), 39′ Beukema (B), 55′ Robertson (L), 67′ Aebischer (B).