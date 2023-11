Al Social Football Summit, abbiamo avuto il piacere di intervistare Daniele Adani, l’ex calciatore e opinionista di Rai Sport ha espresso il sul punto di vista sulla Roma.

Adani: “La Roma deve fare di più”

Ecco le sue dichiarazioni: “ Innanzitutto penso che la Roma e Mourinho hanno la capacità di riempire lo stadio, e non è una scusa scontata, perché io penso che il calcio è della gente di fedeli. I giallorossi devono migliorare sul punto di vista dell’espressione calcistica, secondo il mio parere migliorare dal punto di vista calcistico è la strada per arrivare ai risultati, deve fare qualcosa di più riconoscendo però quello che è stato fatto in questi anni.”